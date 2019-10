Alternativa de Boris Johnson para o Brexit elimina backstop

O aguardado plano alternativo de Boris Johnson para o Brexit já foi publicado na página oficial de Downing Street afasta o polémico backstop (cláusula de salvaguarda para evitar controlos rígidos na fronteira irlandesa), mas implica uma fronteira aduaneira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, sendo que esta última hipótese foi sempre recusada pelos líderes europeus.

Este plano B, que o primeiro-ministro britânico avisou esta manhã ser a solução de último recurso para evitar um Brexit sem acordo no próximo dia 31 de outubro, traz uma série de alterações ao acordo de saída já três vezes chumbado na Câmara dos Comuns. Numa carta enviada ao presidente da Comissão Europeia, também disponibilizada pelo governo britânico , o líder do Partido Conservador avisa Jean-Claude Juncker de que a inexistência de acordo representará um "falhanço" do qual "todos seremos responsáveis".

Johnson lembra que resta "muito pouco tempo" para que Londres e Bruxelas alcancem um compromisso e, como tal, o primeiro-ministro do Reino Unido apresenta um plano de cinco pontos que além de eliminar o maior obstáculo à aprovação de um acordo de saída pela Câmara dos Comuns deixa o conjunto do Reino Unido, incluindo a Irlanda do Norte, de fora da união aduaneira.



Recorde-se que o backstop previa a manutenção da Irlanda do Norte da união aduaneira com os restantes 27 Estados-membros da União Europeia e a continuação do alinhamento do Reino Unido com as regras do mercado único europeu até que os dois blocos firmassem um acordo comercial. A proposta agora apresentada por Boris Johnson mantém a Irlanda do Norte alinhada com as regulamentações comunitárias, porém deixa-a de fora da união aduaneira.



Por outro lado, o plano de Johnson prevê a criação de duas fronteiras: uma fronteira regulatória para o comércio de bens industriais, agrícolas e alimentares entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte; e uma nova fronteira aduaneira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. A proposta frisa que não haverá qualquer infraestrutura física para serem realizados esses controlos à comercialização de bens entre as duas Irlandas, e reitera o objetivo de recurso aos avanços tecnológicos para salvaguardar esse objetivo.



Estas garantias surgem precisamente devido à preocupação de Londres endereçar uma das maiores preocupações de Bruxelas, que passa por evitar controlos fronteiriços rígidos na fronteira irlandesa. Um dado relevante já referido pela imprensa britânica decorre do facto de não existir no mundo nenhuma fronteira não física capaz de garantir esses controlos à troca de bens.



Além disso, uma vez que o conjunto do Reino Unido abandonaria a união aduaneira com a UE, teriam de ser realizados controlos de ambos os lados da fronteira irlandesa, hipótese sempre rejeitada por Dublin.