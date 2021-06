Afinal Reino Unido vai continuar a fazer investigação espacial na UE

A Comissão Europeia deixou cair a sua proposta de excluir o Reino Unido da investigação científica para projetos espaciais e supercomputadores. O recuo surge depois de várias críticas de estados-membros e de cientistas de topo.



Thierry Breton, o comissário europeu do mercado interno, tinha defendido que era necessário para a União Europeia (UE) manter o controlo da sua propriedade intelectual e que o envolvimento do Reino Unido, depois do Brexit, seria um risco de segurança inaceitável.



A proposta do comissário acabou por ser mais criticada do que aplaudida. Segundo o jornal britânico The Guardian, Alemanha, Bélgica, Espanha, Irlanda, Itália e Países Baixos questionaram esta tomada de posição que poderia colocar o Reino Unido no mesmo nível de ameaça em que está agora a China, por exemplo.