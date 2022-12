Afinal, a polícia da moralidade no Irão acabou ou não?

No domingo, o procurador-geral do Irão Mohamed Jafar Montazeri foi citado relativamente a declarações que davam conta do desmantelamento da polícia da moralidade do Irão, por parte de uma agência semi-oficial de notícias do Irão, a ISNA. Contudo, outros responsáveis políticos intervieram de seguida sem confirmar a abolição da polícia que suscitou protestos depois da morte de Mahsa Amini quando estava sob custódia.