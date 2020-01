Duas bases aéreas das forças norte-americanas no Iraque foram atingida por uma série de mísseis esta terça-feira à noite. Os mísseis foram disparados a partir de território iraniano contra a base de al-Asad e de Irbil como retaliação pela morte de Qassem Soleimani. Não há ainda registo de mortos ou feridos.

"Esta manhã, corajosos combatentes da Força Aérea do IRGC lançaram uma operação bem-sucedida chamada Operação Mártir Soleimani, com o código ‘Oh Zahra’ ao disparar dezenas de mísseis terra-terra sobre a base das forças terroristas e invasoras dos EUA", avançou a agência estatal de notícias estatal ISNA.

"A feroz vingança dos Guardas da Revolução começou", afirmou a organização militar de elite do

através de um comunicado. Soleimani comandava esta força quando foi assassinado. Era uma das principais figuras do regime iraniano e havia quem o considerasse um forte candidato para substituir o atual presidente. O ataque ocorreu à 1h20 da manhã, hora local, a mesma hora em que os EUA eliminaram Soleimani, na quinta-feira passada.

A Casa Branca confirmou ter avisado o presidente Donald Trump - que ordenou o ataque que vitimou o comandante iraniano - sobre o assunto e que o chefe de Estado está a seguir a situação. "Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional", disse Stephanie Grisham, secretária de imprensa da Casa Branca à CNN.

Nancy Pelosi, a líder democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou esta terça-feira o adiamento da votação sobre o projeto de lei destinado a limitar os poderes militares de Donald Trump no conflito com o Irão. A votação estava agenda para a sessão desta terça, mas Pelosi decidiu adiar para a semana que vem, avança a CNN.O líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Steny Hoyer, explicou: "Esta é uma discussão que começou no domingo à noite. É algo que tem ser analisado seriamente e ponderadamente e de forma correta se vamos avançar com a medida".