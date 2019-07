Três irmãs residentes em Moscovo, na Rússia, decidiram que não aguentavam mais os alegados abusos do pai e mataram-no. Foram, no mês passado, acusadas de homicídio qualificado. Caso sejam condenadas enfrentam uma pena de 20 anos na cadeia.

As irmãs Khachaturyan eram constantemente agredidas e abusadas pelo pai – um veterano de guerra de 51 anos diagnosticado com uma desordem neurológica. Depois de anos de violência física e sexual Maria, Angelina e Krestina resolveram matar o seu agressor. Esperaram que o pai adormecesse na sua cadeira e atacaram-no com uma faca da cozinha e um martelo.

Para as três irmãs agora com 18, 19 e 20 anos, recorrer às autoridades nunca foi uma opção pois temiam que a situação se agravasse. Chegaram a partilhar algumas das situações com colegas da escola mas pediram encarecidamente que não fossem à policia. No ano anterior ao alegado homicídio, as irmãs foram à escola menos de dois meses em todo o ano letivo mas a escola optou por não interferir.

Os advogados de defesa das irmãs Khachaturyan argumentam que estas agiram em legítima defesa numa situação de abusos e violência constantes que ameaçavam a vida destas. Mas os procuradores insistem que as vitimas sejam julgadas por homicídio.

As autoras do crime foram libertadas sob fiança e proibidas de se verem e de comunicarem com testemunhas do caso ou órgãos de comunicação social.

Estudos feitos com base em casos criminais que passam pelos tribunais da Rússia indicam que de 2.500 mulheres condenadas por homicídio desde 2016 a 2018, aproximadamente 2 mil mataram um membro da família no contexto de violência doméstica.