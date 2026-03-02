Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Acordo UE-Mercosul deve entrar provisoriamente em vigor em maio

Lusa 12:14
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

A partir desse momento, o acordo abrangerá "todos os países da organização do Mercosul que já tenham ratificado o acordo", formalidade que a Argentina já cumpriu entretanto.

O acordo comercial entre a UE e o Mercosul deve começar a aplicar-se provisoriamente em maio, depois de troca de informação formal entre a Comissão Europeia e o Uruguai, o primeiro país a ratificar.

Parlamento Europeu aprova análise do acordo UE-Mercosul no Tribunal de Justiça
Parlamento Europeu aprova análise do acordo UE-Mercosul no Tribunal de Justiça AP

Depois da informação de que "a aplicação provisória terá início no primeiro dia do segundo mês seguinte à data em que a UE e o Uruguai troquem notas verbais", avançada por um porta-voz da Comissão Europeia, Montevideu esclareceu que será "seguramente me maio".

A partir desse momento, o acordo abrangerá "todos os países da organização do Mercosul que já tenham ratificado o acordo", formalidade que a Argentina já cumpriu entretanto.

Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a decisão de avançar com a aplicação provisória do acordo comercial.

O acordo, assinado em 17 de janeiro depois de mais de 20 anos de negociações, visa eliminar ou reduzir drasticamente as tarifas alfandegárias entre os dois blocos.

Além da parte comercial, o acordo inclui ainda uma parceria política, tendo esta de ser ratificada por todos os Estados-membros.

Os textos foram entretanto remetidos pelo Parlamento Europeu para o Tribunal de Justiça da UE para avaliação da conformidade com a legislação comunitária.

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é uma organização intergovernamental sul-americana fundada em 1991, com sede em Montevideu.

É um dos maiores blocos económicos em produto interno bruto (PIB), o maior produtor de alimentos do mundo e integra Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai.

A Venezuela foi suspensa em dezembro de 2016. Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Panamá são países associados.

Tópicos Acordo acordar Decisão Tarifas Mercado Comum do Sul União Europeia Comissão Europeia Uruguai Montevidéu Argentina Ursula von der Leyen Cidade do Panamá
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Acordo UE-Mercosul deve entrar provisoriamente em vigor em maio