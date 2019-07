ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A descoberta de um busto num lago está ja meses a dividir parte dos 18 mil habitantes de Kusa. Nesta pequena localidade nos Montes Urais há quem, como Irina Aksyonova, preferisse que a figura regressasse para o fundo das águras. E quem, como Stanislav Stafaeye, a queira ver novamente exposta no centro da cidade. A figura no centro do debate é o ditador José Estaline.A sua popularidade tem subido na sondagem anual do Levada e atingiu este ano os 51%, o valor mais elevado desde 2001, quando se perguntou pela primeira vez aos russos se admiravam e respeitavam o antigo líder.Estaline começa a parecer-se com uma superstar, titulou até um jornal russo.