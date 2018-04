Na Primavera de 1943, uma pequena aldeia russa tornou-se no epicentro da mais patética das discussões entre facínoras. Enterrados na floresta próxima de Katyn, as forças invasoras alemãs descobriram 20 mil corpos de oficiais com galões e passaportes polacos. Tinham sido executados com um tiro na nuca. As provas recolhidas apontavam para que as Geco 7,65 D de fabrico alemão tivessem sido disparadas pelos soviéticos. Adolf Hitler ordenou que Joseph Goebbels aproveitasse a macabra descoberta para pôr em xeque José Estaline e os aliados do "eixo atlântico". O crime, descrevia o ministro da propaganda nazi, fora cometido pelos "mesmos bolcheviques sobre os quais ingleses e americanos afirmam ter mudado as suas convicções políticas".Através dos oficialíssimos órgãos Rádio Moscovo e jornal Pravda, os russos minimizavam a descoberta. Tratava-se apenas de umas "escavações arqueológicas". Só mais de meio século depois, durante uma visita oficial do Presidente polaco Wojciech Jaruzelski à Rússia, o regime assumiria responsabilidade. "Os materiais de arquivo permitem concluir que Béria, Merkulov e os seus capangas são directamente responsáveis pela maldade cometida na floresta de Katyn."Lavrenti Pavlovitch Béria era, pois, uma das fontes dessa "maldade", como eufemisticamente foi tratado o massacre de Abril e Maio de 1940. Seriam necessários mais 21 anos, até em 2010 serem libertadas pelo Kremlin novas provas: o envelope nº1, onde estava a ordem dada por Béria para o massacre de Katyn, que dizimou oficiais, funcionários públicos, latifundiários, industriais. O documento está entre as inúmeras fontes usadas pelo jornalista português José Milhazes para preparar a biografia Lavrenti Béria: O Carrasco ao Serviço de Estaline, nas livrarias a 13 de Março."Há outros carrascos, mas este permite mostrar como é que o regime transforma uma criança que nasce normal num monstro daquele tipo, a quem Estaline chamou 'o meu Himmler'", diz à SÁBADO.Como é que uma criança normal se tornou, então, num carrasco? Lavrenti Béria nasceu a 29 de Março de 1899 - faria dentro de três semanas 119 anos - na aldeia de Merkheuli, na Geórgia. Muito pouco na sua vida, além destes dados, se pode assumir totalmente como verdadeiro. Se é certo que a família era pobre quando nasceu, não é claro se o pai teve de vender a casa para que o filho fosse estudar (a versão do filho, Sergo) ou se foi a gente da aldeia que se reuniu para custear os estudos na cidade, em Sukhumi, ao mais promissor dos seus rapazes (como relatava Nami Mikoian, a mulher de um membro do bureau do partido comunista).Depois de passar por Baku e regressar à Geórgia, é por lá que Béria aplica as orientações de Moscovo de "esmagamento dos inimigos" e dos "espiões". Quando chega à capital política e ao centro nevrálgico do Partido Comunista, quase no final dos anos 30, sentem-se ali os efeitos da "grande purga", que em ano e meio deteve 1.575.229 pessoas (mais de um milhão e meio, não é gralha) - 681.692 das quais foram condenadas à morte por fuzilamento. E as mulheres destes eram enviadas para campos de concentração. E os filhos, se menores de 15 anos, eram enviados para orfanatos e internatos longe de Moscovo.Foi neste clima de terror que Béria ascendeu a vice do chefe da polícia política (a nomeação ocorreu por vontade expressa de Estaline) e, como nota a biografia, se tornou omnipotente: dirigiu os campos de trabalho (os célebres gulags), foi responsável pelas deportações de grupos étnicos, como os chechenos, e até presidiu ao Comité Especial responsável pelo desenvolvimento da bomba atómica.Talvez um outro episódio histórico, também de 1940, como o massacre de Katyn, ajude a explicar no que Béria se tornou: foi ele quem comandou o plano para assassinar Lev Trotski com um picador de gelo durante a sua fuga no México. "Ele sabia que se falhasse essa missão seria liquidado", explica José Milhazes. O medo funcionava como o combustível nesta relação de Estaline com o seu carrasco (e com todos os outros, aliás). "O regime utiliza armas como a carreira. Para subir têm de ter esse comportamento, caso contrário são cuspidos para fora ou transformam-se em vítimas." Matar para não morrer funcionou com Béria até ao fim."O Béria teve a sorte de o Estaline morrer antes dele. Mas teve azar: a nomenklatura, os dirigentes soviéticos, viram que era preciso pôr fim àquele aparelho repressivo gigantesco e àquela fábrica de assassinos como forma de se protegerem." Tal como ocorrera com tantos outros, os crimes de Béria (e outros "completamente caricatos", diz José Milhazes, como a diminuição das cabeças de gado ou a queda na produção de legumes) acabaram por ser julgados. O regime que o criou destruiu-o para não implodir com o peso das suas terríveis acções. Pelas 19h50 de 23 de Dezembro de 1953, foi fuzilado. Acabou por encontrar a morte que ditou a tantos milhares.