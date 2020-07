A filha da conselheira de Trump que odeia o patrão da mãe

Claudia Conway tem 15 anos e tem contas no TikTok e no twitter. Recentemente, os seus vídeos e tweets foram alvo de atenção da imprensa norte-americana por serem contra Donald Trump - e a sua mãe, Kellyanne Conway, ser uma das conselheiras do presidente dos Estados Unidos. Foi Kellyanne quem cunhou a expressão "factos alternativos".No TikTok, Claudia escreveu: "Eu adoro Trump, mas substituam 'adoro' por 'penso que devíamos extinguir'".Ao site Insider, pelo qual foi entrevistada com a autorização do pai e com ele presente na sala, Claudia disse que a mãe lhe pediu para apagar os vídeos, o que ela recusou. "Não vou fazê-lo porque penso que tenho direito à minha própria liberdade de expressão. Se ela trabalha para Trump, trabalha para Trump. O meu pai pensa que é óptimo que eu esteja a falar por mim e a expressar o que penso", afirmou Claudia."[Os pais] Estão chateados por eu fazer com que a minha voz se ouça finalmente. Lamento que o vosso casamento tenha falhado", escreveu Claudia. Os pais estão casados desde 2001.Num tweet, Claudia pediu aos pais que parassem de lhe desligar o telemóvel. Na biografia do TikTok, Claudia exige que sejam detidos os assassinos de Breonna Taylor, uma socorrista afroamericana que foi morta a tiro dentro de casa pela polícia em março deste ano.Porém, não é só Claudia que tem opiniões políticas contrárias à mãe. O pai, George T. Conway III, também criou um grupo conservador contra Trump.Sobre a família, a jovem relatou: "Nós discutimos muito - não vou mentir. A minha mãe é a minha melhor amiga mas estamos sempre a discutir sobre política, e eu sou sempre limitada pela minha família inteira.""Respeito as opiniões de todos. (...) Todos na minha família são apoiantes de Trump, a não ser eu e o meu pai", explicou. Desde que os tweets e os vídeos no TikTok foram alvo de artigos, as contas foram tornadas privadas.