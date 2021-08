A Covid-19 está a matar a Yakuza

Tóquio: madeixas de cabelo louro oxigenado caem sobre olhos contornados de preto, jeans muito justos de cintura descida, volumosa carteira assomando do bolso de trás… Os “rapazes de alterne” aguardam pelos seus turnos da meia-noite frente ao restaurante Otsuu, em Kabukicho, o bairro “mais picante” de Tóquio. É também local de paragem dos yakuzas, os piores gangsters do Japão.



Táxis bloqueiam a Rua Hanamichi, à medida que apanham os seus primeiros passageiros bêbedos da noite. Aliciadores afluem por todo o lado, procurando atrair novos clientes para os seus clubes ou convencer jovens mulheres perdidas a iniciar uma carreira noturna. E todo este burburinho se manteve enquanto a capital japonesa passou pelo estado de emergência devido à Covid-19.



Incapazes de impor legalmente um “confinamento”, as autoridades japonesas apostaram nos atores económicos e no civismo da população para diminuir os níveis diários da contaminação.