A bolha anti-Covid de Putin com túneis desinfetantes e quarentena obrigatória

Com a Rússia a atingir recordes diários de casos de Covid-19 - esta segunda-feira foram registados mais 17.347 -, Vladimir Putin continua a garantir que o vírus não se aproxima. As medidas de proteção do presidente russo sempre foram bastantes mas endureceram-se desde que a pandemia começou a fazer mais doentes no país.





Ao contrário de outro líderes mundiais, Putin restringiu, desde o início da pandemia, a sua agenda. A maior parte do tempo, explica o El País, o líder russo permanece em regime de auto-isolamento na sua residência em Novo-Ogoriovo, arredores de Moscovo, e as poucas pessoas com quem se encontra têm que apresentar dois testes negativos ao novo coronavírus e permanecer 14 dias em quarentena nas instalações dos serviços de segurança do Kremlin. Enquanto as autoridades russas recusam implementar novamente medidas de confinamento, o presidente russo adotou um sistema de teletrabalho bastante restrito e participa em reuniões por videoconferências.

Vladimir Putin também não deslocou para viagens oficiais fora do país e cortou ao máximo as visitas dos homólogos estrangeiros. Inclusivamente, nos eventos públicos em que participa, mantém-se a uma distância significativa dos restantes presentes - na reunião de membros do senado no passado mês, o presidente permaneceu a dez metros de distância de todos os participantes.



Além das medidas pessoais de Putin, as instalações do Kremlin e da residência do presidente da Rússia foram equipadas com túneis de desinfeção especiais - portáteis e fabricados especialmente para a administração russa. Assim, qualquer pessoa que queira aceder àquelas instalações tem que atravessar um túnel que emite micropartículas de uma substância desinfetante.



Os óbitos por Covid-19 registados durante as últimas 24 horas na Rússia ascenderam a 219, o que perfaz um total de 26.269 mortes causadas por esta doença.



Moscovo, o maior foco de infeção do país desde o início da epidemia, somou 5.224 novos casos e 62 mortes por coronavírus à sua contagem diária.