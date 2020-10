É uma edição especial que não vai querer perder. Para lhe levar a melhor informação sobre aquelas que já é considerada as mais importante eleição presidencial de sempre, a SÁBADO vai lançar uma revista de 92 páginas totalmente dedicada ao escrutínio que opõe Donald Trump e Joe Biden, em parceria com a FLAD.

O tema de capa desta edição ilustra perfeitamente os tempos que estamos a viver: "A Batalha pela Alma da América". Assinado pelo jornalista luso descendente Michael Rezendes - um dos membros da equipa Spotlight do The Boston Globe, vencedora de um prémio Pulitzer pela revelação do encobrimento de abusos sexuais na igreja católica – o texto parte da divisão que já existia há quatro anos para explicar como ao longo do seu mandato, Donald Trump, ao invés de procurar unir o país, fez tudo para alargar esse fosso com um discurso com grande recetividade numa parte da população que há muito se sente abandonada pela classe política e ameaçada nos seus valores por uma população urbana mais próspera economicamente e liberal nos costumes. Michael Rezendes, que antes de fazer parte da equipa Spotlight foi durante vários anos repórter de política, é atualmente membro da equipa de investigações globais da Associated Press.





A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

Mas terá muito mais para ler nesta revista. O jornalista autor de quatro livros sobre as presidenciais americanas, Germano Almeida, assina um explicador com o que tem de saber para não se perder na eleição. O veterano repórter João Carlos Barradas traça um retrato factual da pandemia nos EUA e das possíveis consequências na eleição. O professor universitário e colunista da SÁBADO, Paulo Batista Ramos, assina um ensaio incontornável sobre o uso da desinformação como arma política no passado e, sobretudo, na atualidade. O jornalista Bruno Faria Lopes analisa a importância da economia na eleição. E a repórter Paula Alves Silva, a partir de Washington, escreve sobre o impacto do racismo e da violência policial na vida dos americanos.

No campo da opinião, também terá muito para ler. A antiga eurodeputada Ana Gomes assina um artigo a defender porque Joe Biden é a melhor opção para a presidência dos Estados Unidos. Do lado contrário o politólogo e historiador Jaime Nogueira Pinto argumenta que Donald Trump é o melhor presidente para a América. A investigadora do IPRI Raquel Vaz-Pinto analisa o estado dos partidos Republicano e Democrata e o consenso que existe em relação à China. O colunista da SÁBADO Nuno Rogeiro reflete sobre o caos que tomou conta da política americana. Já o investigador Miguel Monjardino, explica, em entrevista, as alterações invisíveis que estão a ocorrer nos EUA e que terão impacto na política americana. E avisa: "aqueles que esperam que se Joe Biden ganhar voltaremos a 2008 estão muito enganados."

Nesta edição poderá encontrar também perfis dos candidatos, histórias de bastidores da Casa Branca e ainda um Quiz histórico para perceber se é um especialista em política americana.

Feita em parceria com a Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, esta é a segunda vez que a SÁBADO publica uma revista especial sobre as presidenciais nos Estados Unidos. Há quatro anos, a edição intitulada "A América dividida" foi um enorme sucesso de vendas, tendo sido inclusivamente distribuída na noite eleitoral organizada pela embaixada dos Estados Unidos em Lisboa.