Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A lista é longa e não cabe aqui toda: 64 países, a que se soma a União Europeia, vão ter eleições em 2024. E se o Bangladesh é o primeiro (a 7 de janeiro) e o Gana, Croácia e Sudão do Sul fecham o ano em dezembro (em data a marcar), pelo meio e entre muitos outros pequenos países, votam a Rússia e os Estados Unidos – o que seria suficiente para ilustrar a importância do que aí vem. Se no primeiro caso não se imaginam surpresas, no segundo o resultado pode mudar o futuro próximo.