Sábado – Pense por si

Palavras Cruzadas

PALAVRAS CRUZADAS, 29 de setembro 2025

29 de setembro de 2025 às 01:00
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

Ver mais jogos
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Gaza não é Timor

À mesa dos media é, então, servido um menu em que consta, em primeiro lugar, a obtenção de um mandato das Nações Unidas reconhecendo a «autoridade suprema política e legal» desta entidade que Blair se propõe dirigir.

Menu shortcuts

PALAVRAS CRUZADAS, 29 de setembro 2025