Palavras Cruzadas

PALAVRAS CRUZADAS, 03 de novembro 2025

03 de novembro de 2025 às 01:00
Defesa
Investigação
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

