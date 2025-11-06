Sábado – Pense por si

Palavras Cruzadas

PALAVRAS CRUZADAS, 06 de novembro 2025

06 de novembro de 2025 às 01:00

Ver mais jogos
Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Política Defesa
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

PALAVRAS CRUZADAS, 06 de novembro 2025