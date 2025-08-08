Palavra Mágica, 08 de agosto 2025

O refúgio de Juan Carlos em Portugal: mansão de luxo de 4,5 milhões adaptada a cadeira de rodas
Correio da Manhã
Por agora, o futuro não conta. O efeito político imediato de um acordo entre Trump e Putin é o que importa.
Migração em Portugal: O Caminho do Equilíbrio entre Segurança e Direitos Fundamentais
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".
Luís Montenegro recusou resolver a Spinumviva. Agora, os seus velhos clientes batem à porta do Estado.