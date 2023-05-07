Sábado – Pense por si

Investigação

Investigação SÁBADO. Desmantelada a burla dos carros desmontados na Batalha

07 de maio de 2023 às 10:19

Lesados de oficina da Batalha ainda não conseguiram reaver veículos avaliados numa fortuna. PJ só fez buscas seis meses depois de a SÁBADO ter denunciado o caso. Veja o programa compelto.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Investigação SÁBADO. Desmantelada a burla dos carros desmontados na Batalha