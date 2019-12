No Canadá, uma águia-de-cabeça-branca escapou aos tentáculos de um polvo gigante do Pacífico com a ajuda dos funcionários de um viveiro intrigados pelos ruídos.

Tudo aconteceu em Vancouver Island. Quando chegaram ao local, os funcionários viram que os tentáculos do polvo estavam apertados em torno da águia.

"Primeiro observámos e não sabíamos se devíamos interferir, porque, sabem, é a Mãe Natureza", confessou John Ilett, um dos funcionários, a uma televisão canadiana. Mas quando se aperceberam que a águia se ia afogar, tomaram medidas.





A carregar o vídeo ...

Segundo o jornal The Guardian, John Ilett usou uma vara aguçada e com um gancho para puxar o polvo da água até ao barco. Conseguiram soltar a águia e lançaram o polvo de volta ao mar.

Ao jornal britânico, uma especialista diz que não é pouco comum que os polvos comam aves: "Se algo está na superfície da água, e o polvo está perto, é comida", explicou Jennifer Mather.

Os polvos podem chegar aos 52 quilos de peso. Uma águia consegue chegar aos 5,4 quilos.