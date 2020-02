Gesto de orangotango que estende a mão para ajudar trabalhador comove o Mundo. Veja as imagens

Imagens emocionantes que se estão a tornar virais mostram um orangotango a tentar ajudar um homem que estava num rio, em Bornéu , na Indonésia.O animal, que vive numa área de floresta protegida naquela região, foi visto a inclinar-se para a frente e a estender a mão ao humano que estava nas águas lamacentas em busca de cobras.As fotografias foram captadas pelo fotógrafo amador Anil Pabhakar, que estava a realizar um passeio na floresta quando se deparou com a cena tocante. O autor das imagens descobriu mais tarde que o homem que o primata tentou auxiliar trabalhava numa organização sem fundos lucrativos destinada a proteger as espécies ameaçadas de extinção.O trabalhador encontrava-se a retirar as cobras do rio para que estas não atacassem os animais quando foi interpelado pelo orangotango. No entanto, este terá recusado o apoio do primata, relata o fotógrafo. "Perguntei-lhe porque o fez mais tarde. Ele respondeu-me que o fez por se tratar de um animal selvagem", explicou.O homem trabalha para a Borneo Orangutan Survival Foundation, uma organização que se destina a cuidar de quase 650 orangotangos.