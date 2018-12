Basma Ahmed, de 25 anos, defende-se afirmando que apenas queria fazer cócegas ao animal.

Basma Ahmed, de 25 anos, foi condenada a três anos de prisão por assédio sexual... a um macaco. A "vítima" é um animal que estava à venda numa loja em El-Mansura, no norte do Egipto.



A jovem foi indiciada por "incitação à libertinagem" após ter sido filmada a tocar nos genitais do macaco, no interior do estabelecimento, enquanto se ria, conta o jornal local Al-Ahram.



Este comportamento valeu-lhe ainda uma condenação por ter "cometido um acto público obsceno".



Confrontada com os factos, Basma Ahmed confirmou o sucedido.



Contudo, em sua defesa, referiu que não tinha a intenção de levar a cabo um acto indecente, querendo apenas fazer "cócegas" ao animal.