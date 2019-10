Homem entrega-se à polícia para não estar em casa com a mulher

Para O.A., um italiano de 49 anos, voltar para a prisão era melhor que estar em casa com a sua mulher. Por isso entregou-se à polícia. O caso aconteceu em Roma, sendo que o homem tinha cumprido metade da sua pena de prisão por tráfico de droga. Estava previsto que cumprisse a segunda metade em prisão domiciliária, tendo sido libertado em maio.No entanto, a vida familiar transformou-se num pesadelo, com tarefas domésticas, discussões e repreensões por parte da sua mulher, quer fosse pelo chão mal lavado ou a roupa passada a ferro com pouca atenção. Assim, o homem acabou por fugir de casa e ir à esquadra pedir que o deixassem voltar para a prisão, quebrando assim a medida de coação."É melhor ir para a prisão que ficar em casa com a minha mulher", terá dito o italiano à polícia, quando se foi entregar à esquadra, como aponta o La Repubblica . "Em casa faço tudo: lavo, passo a ferro, e tudo o que acontece de mal em casa é sempre culpa minha."Segundo o jornal italiano, a polícia voltou a prender o homem não porque ele pediu, mas porque fugiu de casa. O juiz mais tarde decidiu que não o iria castigar "pela particularidade do caso, tendo optado por deslocar o homem para uma instituição social onde este irá cumprir o resto da sentença.