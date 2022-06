14 mil pessoas deram um 'kick out' ao Livro do Guinness

O México entrou para o Livro do Guinness depois de bater um novo recorde mundial, com a maior aula de boxe de todos os tempos. O evento juntou 14.299 pessoas que participaram este sábado numa aula coletiva numa das principais praças da capital.





O anterior recorde tinha sido batido em Moscovo, no ano de 2017, mas contava com "apenas" três mil pessoas."O povo da Cidade do México demonstrou, uma vez mais, que unidos podemos tudo. Obrigada às mais de 14 mil pessoas que fizeram história", escreveu Claudia Sheinbaum, chefe do governo da Cidade do México, na sua conta pessoal do Twitter onde garante que os participantes deram um "kick out" ao recorde.O evento começou com uma aula de Tai-Chi que partiu depois para a execução de movimentos simples e combinações de golpes. Presentes estiveram várias estrelas ligadas à modalidade, como Mariana"La Barby" Juarez, Ana Maria "Guerrera" Torres e David Picasso, que depois acabaram por ser "inundadas" por fãs à procura de autógrafos.