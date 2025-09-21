"Slow Horses": talvez o melhor thriller atual no streaming

Quando se forma um grupo com pessoas de uma inteligência muito acima da média ou, pelo menos, com uma perícia fora do comum a desempenhar uma função, quando estas são colocadas num edifício a cair aos bocados - denominado Slough House - , no centro de Londres, com um salário bem abaixo das suas capacidades, é de esperar que se criem laços muito fortes, de entreajuda, empatia e o colaboração? Não é bem verdade, mas é o princípio de Slow Horses, série da Apple TV+ que já vai na quinta temporada e que se não a está a ver, devia. Goste ou não de thrillers e de histórias de espiões. É sobretudo boa televisão, que sabe entreter.