"Slow Horses": talvez o melhor thriller atual no streaming

Se não é o melhor, é um dos melhores. "Slow Horses" (Apple TV+) regressa esta quinta-feira, 24 de setembro, com uma nova temporada. Com mais espiões e conspirações.

André Almeida Santos 21 de setembro de 2025 às 10:00
Gary Oldman continua a liderar os Slow Horses, os agentes dos serviços secretos britânicos MI5 caídos em desgraça
Gary Oldman continua a liderar os Slow Horses, os agentes dos serviços secretos britânicos MI5 caídos em desgraça Apple TV+

Quando se forma um grupo com pessoas de uma inteligência muito acima da média ou, pelo menos, com uma perícia fora do comum a desempenhar uma função, quando estas são colocadas num edifício a cair aos bocados - denominado Slough House - , no centro de Londres, com um salário bem abaixo das suas capacidades, é de esperar que se criem laços muito fortes, de entreajuda, empatia e o colaboração? Não é bem verdade, mas é o princípio de Slow Horses, série da Apple TV+ que já vai na quinta temporada e que se não a está a ver, devia. Goste ou não de thrillers e de histórias de espiões. É sobretudo boa televisão, que sabe entreter.

