Vem aí uma sequela de 'Peaky Blinders'

Criada, também, por Steven Knight, terá duas temporadas, cada uma das quais com seis episódios. Vêm aí mais personagens e novos Shelbys.

Na sequela, Cillian Murphy deixará de ser protagonista para ser produtor executivo, de mais uma história neste universo narrativo

Na sequela, Cillian Murphy deixará de ser protagonista para ser produtor executivo, de mais uma história neste universo narrativo Matt Squire

Uma das séries mais populares da Netflix nos últimos anos, Peaky Blinders - que teve seis temporadas, entre 2013 e 2022, a que soma um filme, ainda por estrear - vai ter uma sequela. A informação foi avançada pela própria Netflix que, no seu site oficial Tudum, dá alguns detalhes sobre o que aí vem.

Trata-se de mais uma criação de Steven Knight, o criador de Peaky Blinders (e de séries como Mil Golpes ou a recente A Casa Guinness) e já escolhido para argumentista do próximo filme da saga James Bond, e terá duas temporadas, cada uma das quais com seis episódios. Cada episódio deverá ter cerca de uma hora de duração, indica, por sua vez, a revista norte-americana Variety.

Esta sequela vai "apresentar aos espectadores todo um novo gangue de Shelbys [família protagonista da série]", lê-se na nota oficial publicada pela Netflix, e passa-se nos anos 1950, "logo depois dos acontecimentos" que serão retratados no filme dedicado ao universo Peaky Blinders, que está em fase de pós-produção.

Citado pela produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming que vai exibir a nova sequela, Steven Knight aponta: "Estou entusiasmadíssimo por anunciar este novo capítulo no universo narrativo de Peaky Blinders. Mais uma vez, estará ancorado em Birmingham e vai contar a história de uma história a erguer-se das cinzas do Birmingham blitz", o bombardeamento nazi à cidade britânica nos anos 1940. "A nova geração de Shelbys assumiram o controlo e vai ser uma viagem e pêras", acrescenta Steven Knight.

Além de Steven Knight, também Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders, estará diretamente envolvido na série - desta feita, como produtor executivo.