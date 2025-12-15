Uma série para ver esta semana: 'Bookish'

Já disponível na Filmin e ambientada no pós-Segunda Guerra Mundial, esta nova série leva-nos a um universo de mistérios em que os livros escondem segredos e a moral é tudo menos linear.

Chegada a Portugal, através da plataforma de streaming Filmin, este mês, Bookish é uma série britânica de mistério que olha declaradamente para a tradição clássica do género — de Sherlock Holmes a Agatha Christie — para construir uma narrativa sombria, contida e profundamente marcada pelo pós-II Guerra Mundial. A ação decorre em Londres, em 1946, numa cidade ainda ferida pelo conflito, empobrecida, com a violência armada em ascensão e uma sociedade a tentar recompor-se entre ruínas físicas e morais.

A história centra-se em Book, interpretado por Mark Gatiss, um antigo espião militar que trocou os bastidores da guerra por uma atividade aparentemente mais pacífica: é agora proprietário de uma livraria que ostenta o seu próprio nome. Detetive pouco convencional, Book vive rodeado de livros e silêncios, até ao momento em que Jack, um jovem ex-presidiário, é contratado para trabalhar no espaço. A desconfiança instala-se de imediato.

Mais do que um exercício de mistério clássico, Bookish insere-se no contexto social e político do imediato pós-guerra. A série aborda temas sensíveis para a época, caso do conceito de lavender marriage — casamentos de conveniência destinados a ocultar a homossexualidade de um dos membros do casal, num período em que esta era criminalizada no Reino Unido —, reforçando a atmosfera de repressão, vigilância e duplicidade que atravessa toda a história.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.