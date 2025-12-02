Uma série para ver esta semana: 'Stranger Things'

A 5.ª temporada traz oito episódios que prometem fechar a saga com todas as respostas, mas as portas ficam abertas para um novo capítulo no universo criado pelos Duffer.

Trunfo principal da Netflix desde 2016, Stranger Things transformou a nostalgia e referências de uma década num dos principais fenómenos de ficção da última década. A nova temporada, estreada a 26 de novembro, retoma a história de personagens centrais como Eleven, Mike, Lucas, Max, Dustin e Steve.

Ambientada no outono de 1987, leva-nos de volta a Hawkins numa fase crítica. A cidade sente os efeitos da abertura dos portais do Mundo Invertido e vive sob quarentena militar. As fissuras dimensionais deixaram cicatrizes e, agora, os personagens centrais enfrentam o desafio de combater uma ameaça maior, ao mesmo tempo que sobrevivem às consequências desse trauma

A ação arrancou com quatro episódios, aos quais se seguirão outros três, a 25 de dezembro. O episódio final, agendado para 31 de dezembro, encerra a história, mas não significa necessariamente o fim.

Confirmado está um spin-off , ambientado no mesmo universo mas com personagens e narrativa diferentes. Há uma pista, deixada no episódio derradeiro, que poderá servir como primeiro elo para o novo capítulo. Lá chegaremos.

