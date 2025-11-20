'Task' não fica por aqui. Série terá segunda temporada

A série de Brad Ingelsby, protagonizada por Mark Ruffalo, foi um dos marcos televisivos deste ano. Agora, chega a confirmação de que não ficará por aqui.

Uma das séries mais aclamadas de 2025 vai ter continuidade para lá deste ano. Task, drama criminal criado por Brad Ingelsby para a HBO Max, protagonizado por Mark Ruffalo, vai ter direito a uma segunda temporada, noticiam como o Hollywod Reporter e a própria distribuidora de filmes e séries em streaming, nas suas contas oficiais nas redes sociais.

Muito elogiada pela crítica e significativamente vista pelo público - é "uma das primeiras temporadas de séries da HBO com um crescimento mais rápido em termos de audiência", tendo conseguido atrair 11.2 milhões de espectadores até à exibição do episódio final, refere a Hollywood Reporter -, Task é o novo sucesso de Brad Ingelsby, que já se tinha destacado com a criação da minissérie Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet.

Leia Também Mare Of Easttown: o regresso de Kate Winslet à televisão

Francesca Orsi, que lidera o departamento de séries e filmes dramáticos da HBO, apontou esta quinta-feira, citada pela já referida publicação norte-americana: "Sabíamos bem antes da estreia que tínhamos uma série dramática poderosa nas nossas mãos, mas tem sido tão recompensador testemunhar a paixão do público e a forma como aderiram, mais intensamente a cada semana que passava, a este programa."

A responsável da HBO acrescentou: "É raro um argumentista conseguir conciliar uma narrativa humanista com um argumento intrincado e explosivo mas Brad Ingelsby é um dos melhores da nossa indústria e não temos dúvida que acertará de forma igualmente profunda e viciante na segunda temporada."

Leia Também Estas séries merecem ser (re)vistas

Já o (elogiado) criador da série reagiu assim: "Tivemos imensa sorte por ter o apoio inabalável da HBO desde o primeiro esboço de guião em diante, durante a produção da série e durante a forma extraordinária como apresentaram a primeira temporada ao público. É uma casa criativa sem paralelo. Em nome de toda a equipa de Task, a que está à frente e a que está atrás da câmara, digo que estamos honrados e entusiasmados por voltar ao trabalho para uma segunda temporada da nossa série."

Quando estreou, no início de setembro, Task era descrita na SÁBADO como "um bom policial" que reforçava a convicção de que, para Brad Ingelsby, "olhar para a vida das pessoas envolvidas num caso tem de ser mais interessante do que o caso em si". Uma premissa que, escrevíamos, já se vira em Mare of Easttown e que voltava a resultar em cheio em Task.

Task acompanha um agente do FBI, Tom Brandis (Mark Ruffalo), a quem é atribuída a liderança de uma equipa policial que investiga um conjunto de assaltos violentos liderados por "um homem de família insuspeito", descrevia a HBO Max na sua sinopse inicial.