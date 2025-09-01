Sábado – Pense por si

"Task": uma série policial à "Mare of Easttown"

Do criador da aclamada série de 2021, protagonizada por Kate Winslet, chega "Task" (HBO Max), com Mark Ruffalo. A premissa mantém-se: a vida das personagens importa tanto quanto os crimes.

André Almeida Santos 01 de setembro de 2025 às 07:00
Os sete episódios chegam ao ritmo de um por semana, sempre às segundas-feiras, na HBO Max
Os sete episódios chegam ao ritmo de um por semana, sempre às segundas-feiras, na HBO Max Peter Kramer/HBO

Sete é o número mágico. Sete é o número de episódios de Mare Of Easttown e sete é o número de episódios de Task. O que têm em comum estas duas séries, além do número de episódios? Serem criadas e escritas pelo argumentista Brad Ingelsby. Até 2021, Brad tinha um currículo "satisfaz mais". Depois, o reconhecimento foi inevitável. Mare of Easttown, que contava com Kate Winslet como protagonista, foi um fenómeno em 2021 e uma das melhores séries desse ano. Mais do que isso, foi uma das melhores séries policiais desta década. Por isso, sim, há razões para se estar entusiasmado com Task, que estreia na HBO Max na segunda-feira, 8 de setembro. Vêm aí sete episódios ao ritmo de um bom por semana. O que ali encontramos? Um bom policial para acalmar das férias e poder acreditar em boas estreias até ao final do ano.

