Nunca mais é sábado: de Maria Lamas a David Fonseca, 6 sugestões para este fim de semana

1. Esta sexta-feira, 26 de janeiro, a Fundação Calouste Gulbekian, em Lisboa, vai inaugurar a exposição As Mulheres de Maria Lamas, que pode ser visitada até 28 de maio. Com foco na obra fotográfica da jornalista e escritora Maria Lamas (1893–1983), inclui uma seleção de 67 retratos do livro As Mulheres do meu País, publicado em fascículos entre 1948 e 1950. A entrada é livre.



2. Se estiver pelas Caldas da Rainha, aproveite para assistir ao regresso de David Fonseca aos palcos. A digressão Still 25 começa esta sexta-feira, 26, no Centro Cultural e Congressos - Caldas da Rainha, e promete uma viagem intimista aos 25 anos da carreira do artista, que se prepara para apresentar um novo álbum este ano. As portas abrem às 21h30 e preço dos bilhetes varia entre €15 e €25.





David Fonseca DR

3. Depois de apresentar, em 2023, o espetáculo AMP'D, o krumper e rapper Dougie Knight está de volta ao palco do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, com a peça Krump Session. O espetáculo vai homenagear a história do Krump, um estilo de dança que nasceu nos finais dos anos 1990, em Los Angeles, e que se caracteriza pelos movimentos expressivos e energéticos.



Com direção artística e coreografia de Dougie Knight, a performance conta ainda com a participação do compositor parisiense Mozarf. As sessões vão realizar-se no sábado e domingo, 27 e 28 de janeiro, e os bilhetes custam €12.







O rapper Dougie Knight vai regressar ao Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, com a peça "Krump Session" Pedro Jafuno

4. O Theatro Circo, em Braga, recebe esta sexta-feira, 26, a peça de teatro O Salto, escrita e encenada por Tiago Correia. A narrativa acompanha a tentativa de emigração clandestina de um grupo de jovens, durante o período da guerra colonial portuguesa, na década de 70. A peça tem início às 21h30 e os bilhetes custam €15.





A peça "O Salto", de Tiago Correia, vai estar em cena no Theatro Circo, no dia 26 de janeiro Enric Vives-Rubio

5. No sábado, 27, a guitarrista e compositora Marta Pereira da Costa sobe ao palco do Teatro Aveirense, na companhia de Mariana Martins (guitarra portuguesa), Daniel Pereira Cristo (cavaquinho, braguesa, gaita de fole), Afonso Passos (percussão) e outros convidados especiais.



O concerto está inserido na programação de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura e é dedicado ao património instrumental português. Os bilhetes custam €10.





A guitarrista Marta Pereira da Costa vai subir a palco no Teatro Aveirense, a 26 e 27 de janeiro DR

6. O espetáculo Soirée d´études, do bailarino e coreógrafo Cassiel Gaube, vai ser apresentado esta sexta-feira e sábado, 26 e 27 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



A peça é interpretada por Alesya Dobysh, Anna Benedicte Andresen, Waithera Schreyeck e pelo próprio Cassiel Gaube, que se propõe a explorar e desconstruir o léxico do estilo house dance. O preço dos bilhetes varia entre €12,50 e €17,50.