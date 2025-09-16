Sábado – Pense por si

Televisão

"Black Rabbit": crime e família no novo thriller da Netflix

Com Jude Law e Jason Bateman como irmãos inseparáveis, a nova série da Netflix traz mistério, drama criminal e bom entretenimento. Os 8 episódios chegam esta 5.ª.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
André Almeida Santos 16 de setembro de 2025 às 07:00
Jude Law e Jason Bateman protagonizam 'Black Rabbit' em Nova Iorque
Jude Law e Jason Bateman protagonizam "Black Rabbit" em Nova Iorque

São precisas duas pessoas para dançar o tango. Usa-se a expressão em inúmeros contextos. Podemos adivinhar que tenha surgido por diversas vezes durante as discussões entre argumentistas em volta de cenas de Black Rabbit, minissérie da Netflix de oito episódios que estreia esta quinta-feira, 18 de setembro, e que, obra do acaso ou não, está alinhada com uma Nova Iorque que tem ressurgido na ficção nos últimos meses.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Assalto Serviço de streaming Ficção Indústria cinematográfica Nova Iorque Netflix Jude Law Jason Bateman Darren Aronofsky Spike Lee
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

"Black Rabbit": crime e família no novo thriller da Netflix