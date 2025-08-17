Sábado – Pense por si

"The Yogurt Shop Murders": o true crime ainda surpreende

Na HBO Max um crime no Texas é revisto com uma perspetiva pouco usual no género true crime.

André Almeida Santos 17 de agosto de 2025 às 10:00
As quatro adolescentes que, em 1991, foram mortas e queimadas num crime grotesco no Texas
As quatro adolescentes que, em 1991, foram mortas e queimadas num crime grotesco no Texas HBO

OIhar para um rótulo gera uma expetativa. O true crime enquanto género, diga-se, existe há muito: trata-se, na essência, de documentários em volta de um crime ou de um criminoso, que contam uma história sobre toda a situação, situando as vítimas, o tipo de crime, o local e a região onde acontece, as motivações do autor, quem fez o quê e se esse autor foi apanhado ou não (se não foi, também aí há história). O que o streaming fez foi torná-lo popular, ajudado pelos podcasts que seguem o mesmo trilho e amadores que se juntam em fóruns a tentar resolver crimes, algo bem demonstrado na óptima série I'll Be Gone in the Dark (2020-2021), da HBO Max.

Tópicos Homicídio Serviço de streaming Crime lei e justiça Crime HBO Austin Texas Estados Unidos
