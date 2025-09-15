Sábado – Pense por si

Adolescência, The Studio e The Pitt foram os grandes vencedores dos Emmy

A série de Seth Rogen bateu recordes, a série sobre agressividade masculina venceu todos os prémios na sua categoria e The Pitt venceu o prémio mais importante da noite.

Diogo Barreto 15 de setembro de 2025 às 07:27
Os criadores da série The Studio: James Weaver, Evan Goldberg e Seth Rogen
Os criadores da série The Studio: James Weaver, Evan Goldberg e Seth Rogen EPA/CAROLINE BREHMAN

A  foi a grande vencedora dos Emmys deste domingo. A série segue a história de um adolescente que é arrancado da cama pela polícia, suspeito da morte de uma colega de escola e gravita sobre temas como o efeito do discurso hiper-masculino em jovens.  Adolescência venceu oito prémios. The Studio e The Pitt são os outros dois grandes vencedores da noite.

A ganhou 13, incluindo o de melhor comédia (e passou a ser a produção com mais Emmys da história numa primeira temporada). The Pitt, que acompanha de forma ficcionada um turno de urgências num hospital americano, conquistou o mais importante prémio da noite, Melhor Série Dramática, além de Melhor Ator e Melhor Atriz Secundária.

Confira a lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos prémios Emmy, entregue no domingo à noite em Los Angeles:

Melhor série dramática: “The Pitt”, HBO Max

Melhor atriz em série dramática: Britt Lower, “Severance”, Apple TV+

Melhor ator em série dramática: Noah Wyle, “The Pitt”, HBO Max

Melhor atriz secundária em série dramática: Katherine LaNasa, “The Pitt”, HBO Max

Melhor ator secundário em série dramática: Tramell Tillman, “Severance”, Apple TV+

Melhor série de comédia: “The Studio”, Apple TV+

Melhor atriz em série de comédia: Jean Smart, “Hacks”, HBO Max

Melhor ator em série de comédia: Seth Rogen, “The Studio”, Apple TV+

Melhor atriz secundária em série de comédia: Hannah Einbinder, “Hacks”, HBO Max

Melhor ator secundário em série de comédia: Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”, HBO Max

Melhor minissérie ou série de antologia: “Adolescência”, Netflix

Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme: Cristin Milioti, “The Penguin”, HBO Max

Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme: Stephen Graham, “Adolescência”, Netflix

Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme: Erin Doherty, “Adolescência”, Netflix

Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme: Owen Cooper, “Adolescência”, Netflix

Melhor realização em série dramática: Adam Randall, “Slow horses”, Apple TV+

Melhor realização em série de comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg, “The Studio”, Apple TV+

Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme: Philip Barantini, “Adolescência”, Netflix

Melhor escrita para série dramática: Dan Gilroy, “Andor”, Disney+

Melhor escrita para série de comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, “The Studio”, Apple TV+

Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme: Jack Thorne e Stephen Graham, “Adolescência”, Netflix

Melhor série de Variedades: “Last Week Tonight With John Oliver”, HBO Max

Melhor série de Variedades, talk show: “The Late Show With Stephen Colbert”, CBS

