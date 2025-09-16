Sábado – Pense por si

Teatro

Da ironia ao elenco: 5 razões para ver "O Senhor Paul"

O imobilismo, a resistência e o humor no silêncio de um homem que não sai de casa, para ver no Teatro Aberto, em Lisboa, a partir deste sábado, dia 20.

Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
Da ironia ao elenco: 5 razões para ver 'O Senhor Paul'
Tiago Neto 16 de setembro de 2025 às 23:00
O Senhor Paul (Miguel Loureiro) retrata a aversão de um homem em sair da casa onde vive com a irmã
O Senhor Paul (Miguel Loureiro) retrata a aversão de um homem em sair da casa onde vive com a irmã Filipe Figueiredo
Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Teatro Celebridades Teatro Aberto José Pimentão Maria José Paschoal Álvaro Correia Lia Carvalho Miguel Loureiro
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Da ironia ao elenco: 5 razões para ver "O Senhor Paul"