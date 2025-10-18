Sábado – Pense por si

Teatro

Os Raposos num reality show entre passado e futuro

"Os Raposos 3027" é a primeira criação conjunta para palco de José Raposo com os filhos Miguel e Ricardo. Um espetáculo sobre a família, a memória, o teatro e o futuro, para ver no Variedades.

Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
Os Raposos num reality show entre passado e futuro
Gonçalo Correia 18 de outubro de 2025 às 18:00
José e Miguel Raposo, pai e filho, na nova peça 'Os Raposos 3027'
José e Miguel Raposo, pai e filho, na nova peça "Os Raposos 3027" Estelle Valente / EGEA

No centro do palco, um sofá às riscas, branco e amarelo, capaz de sentar duas pessoas, repousa ao lado de um cadeirão, com uma mesa de madeira de apoio. São três os atores que ali cabem sentados, como são três os Raposo que protagonizam Os Raposos 3027, um “reality show” muito peculiar já em cena no Teatro Variedades, no Parque Mayer, em Lisboa - e que pode ser visto até 16 de novembro (sessões de quarta-feira a domingo, sempre às 21h; bilhetes entre €10 e €15).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Televisão Ficção Raposos Parque Mayer José Raposo Teatro Variedades
Artigos Relacionados
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Os Raposos num reality show entre passado e futuro