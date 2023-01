Nunca mais é Sábado: 8 coisas para fazer este fim de semana

De norte a sul do país, não faltam opções para aproveitar o tempo este fim de semana. Já esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, e no sábado e no domingo, 21 e 22, há concertos, DJ sets e peças de teatro para ver em diferentes cidades e regiões.

1. Esta sexta-feira à noite, a partir das 22h, o espaço Musa de Marvila, em Lisboa, recebe a dupla de DJs Quesadilla e Fitz. Juntos, os dois prometem fazer a pista dançar e suar, com seleção de música dançante obscura, oriunda de terriórios tão díspares quanto América do Sul, África e Ásia. O cartaz promete "destilaria sónica" e quem já os viu atuar sabe com o que contar: festa e ritmos contagiantes e surpreendentes. A entrada é livre.



2. Durante o espetáculo A História Devida, o ator Ruy de Carvalho sobe a palco para contar histórias inéditas sobre a sua longa carreira e responder às perguntas do público. A peça já estreou no Tagus Park, em Oeiras, onde pode ser vista até 9 de fevereiro, às quartas, quintas e sextas-feiras. No sábado, 21 de janeiro, o espetáculo chega ao Convento de São Francisco, em Coimbra, às 21h30 e, a 11 de fevereiro, pode ser visto no Theatro Gil Vicente, em Barcelos. Os bilhetes estão à venda por €13.







3. Esta sexta-feira, 20 de janeiro, pode assistir ao espetáculo de estreia nacional da instrumentista e cantora neoclássica dinamarquesa Ea Wim. O álbum de estreia Bevægende Stilstand, criado entre a descoberta do amor aos 16 anos de idade e o diagnóstico de um cancro à sua mãe, acaba por refletir vários sentimentos antagónicos. O espetáculo vai realizar-se no Teatro de Vila Real, às 21h30, e os bilhetes custam €4.

4. No sábado, 21 de janeiro, no Coliseu de Lisboa, vai decorrer o concerto Marvel DC: Hollywood Symphony Orchestra, que conduz o espetador numa viagem pelas aventuras de super-heróis como Batman, Super-Homem, Iron Man, Mulher Maravilha e Flash.

Brian Tyler, Alan Silvestri, James Newton Howard e John Williams são alguns dos compositores das bandas sonoras originais destes filmes. O espetáculo está agendado para as 21h30 e o preço dos bilhetes varia entre €37 e €45.



The Batman D.R.

5. Já este fim de semana, e até 19 de fevereiro (durante todos os dias da semana, exceto 2ª e 3ª), pode ser vista, no Teatro Tivoli, em Lisboa, a comédia A Mentira, interpretada por Miguel Falabella (o "Caco" da sitcom brasileira Sai de Baixo), em conjunto com Danielle Winits, Alessandra Verney e Fred Reuter. A peça propõe uma reflexão sobre os limites da sinceridade e da lealdade nas relações pessoais. Os bilhetes custam entre €15 a €25.



A Mentira será depois apresentada no Porto (Teatro Sá da Bandeira, de 22 a 26 de fevereiro) e em Braga (Theatro Circo, 1 a 4 de março), Aveiro (Teatro Aveirense, 10 a 12 de março), Vila Real (Teatro de Vila Real, 21 e 22 de março) e Figueira da Foz (Centro de Artes do Espectáculo, 24 a 26 de março).



6. Este sábado, 21 de janeiro, o Teatro das Figuras, em Faro, recebe o espetáculo de dança Under Pressure, da companhia La Verita Dance Company, às 21h30. A peça procura abordar o efeito e o impacto de todas as limitações sociais na vida humana quotidiana, através do movimento. Os bilhetes estão à venda por €10.



Under Pressure, Teatro das Figuras Facebook



7. É apontada como uma das grandes promessas da música portuguesa e bastou um mini-álbum, ou EP, intitulado Cheguei Tarde a Ontem, para ganhar este estatuto. Ana Lua Caiano tem pouco mais de 20 anos e parece apostada em cruzar a tradição musical portuguesa com ritmos eletrónicos novos e estruturas de canção inovadoras. Este sábado, apresenta-se na sala Musicbox, em Lisboa, com um sintetizador, uma loop station, um microfone, um bombo, vários instrumentos percussivos e, claro, a sua voz. Os bilhetes custam €8. No segundo semestre deste ano, a cantora e compositora deverá editar um novo EP.





Luis Vélez de Guevara (1579-1644), em encenação do mexicano Ignacio García

€13.

8. Já esteve em cena em 2019, em Almada e no Porto (Teatro Nacional de São João), mas regressa agora e com novos elementos. A peça Reinar Depois de Morrer, do dramaturgo e romancista espanhol, volta aos palcos já a partir desta sexta-feira, podendo ser vista no, até 12 de fevereiro. A peça, que é agora reposta com um elenco novo de atores e que aborda o amor de D. Pedro e D. Inês de Castro, pode ser vista de 5ª feira a sábado às 21h, e às quartas-feiras e domingos às 16h. Os bilhetes custam