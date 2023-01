Tudo Sobre a Minha Mãe dá mais espaço às mulheres

As mais lidas GPS

Daniel Gorjão leva o filme de Pedro Almodóvar ao palco para questionar a “incondicionalidade da força feminina”. A peça estará em cena no São Luiz até 22 de janeiro, seguindo depois para o Porto.

O filme de Pedro Almodóvar, do qual parte a peça, estreou em 1999. Venceu um Óscar de Melhor Filme Estrangeiro

Daniel Gorjão sente que a sociedade e as artes performativas estão num ponto de mudança no que diz respeito à representatividade em palco. “Tem de ser mais normal chamar pessoas das franjas e das minorias para outro tipo de papéis”, defende o diretor artístico de Tudo Sobre a Minha Mãe, peça que depois de passar pelo São Luiz, em Lisboa, chega ao Campo Alegre, no Porto, entre 27 e 29 de janeiro.