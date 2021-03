Os segredos da mentira explicados às crianças

As mais lidas GPS

Sem poder estrear ao vivo, a nova peça infantil do Teatro D. Maria II, está online até ao fim de março. Falámos com a encenadora sobre este Juro que é Mentira.

"A mentira faz parte da vida, aprender até que ponto se pode usá-la é essencial no processo de crescimento", explica a encenadora, Catarina Requeijo, justificando o tema do seu novo espetáculo, com texto original de Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz.