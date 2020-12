Nunca mais é Sábado: o que há para ver neste fim-de-semana no Porto e em Lisboa?

O encenador Mickaël de Oliveira estreia-se este fim-de-semana no Teatro Carlos Alberto, no Porto, com a peça

Festa de 15 Anos

Mercúrio Vermelho

é a mais recente criação de Jonathan Uliel Saldanha que está em exibição no Teatro Rivoli, no Porto, até domingo, dia 13 de dezembro. O espetáculo é o ponto de partida de uma colaboração entre o artista - também conhecido pelos seus projetos

SOOPA, HHY & The Macumbas e Fujako - e o Teatro Municipal do Porto, que decorrerá durante as próximas duas temporadas. Nesta performance/instalação, o espetador é atirado para Kampala, no Uganda, onde o projeto começou a ser filmado, e é levado numa viagem acústica e sintética que segue o delírio pela extração de metais preciosos e múltiplas histórias, mitos e teorias da conspiração. As sessões decorrem de 40 em 40 minutos e têm uma lotação máxima de cinco pessoas. Na sexta os horários são entre as 17h e as 20h40 e no sábado e domingo entre as 10h e as 12h (€7).





3. Neste fim-de-semana, e até dia 15 de dezembro, decorre a 11ª edição da Mostra de Cinema da América Latina. O festival, que pretende partilhar com o público português uma amostra heterogénea do cinema mais atual da região, apresenta este fim-de-semana no São Jorge filmes como Agosto, de Armando Capo, que reflete sobre as mudanças políticas cubanas a partir da história de um jovem (sábado, 11h); La Bronca, de Daniel e Diego Vega Vidal, que retrata o reencontro de pai e filho peruanos no Canadá, com todas as heranças que trazem do seu país natal (domingo, 11h); ou Blanco en Blanco, uma história filmada por Théo Court e passada na Terra do Fogo, num lugar de grande violência e conflito que envolve o genocídio do povo indígena Selknam (sexta-feira, 18h15). Os bilhetes para cada sessão custam €3,50.





4. Termina este domingo mais uma edição da exposição 12x12, do mercado de Santa Clara, em Lisboa. Este projeto reúne mais de 200 artistas que cruzaram várias linguagens e identidades visuais - da pintura, ao desenho e à gravura - para realizarem obras que cabem no formato de uma caixa de CD. Cada peça está à venda por €15.





5.

Para quem gosta de fotografia, a Green Trekker organiza este domingo uma caminhada por Alfama guiada pelo fotógrafo experiente Carlos Loff. O ponto de encontro é na esplanada do miradouro das Portas do Sol, às 9h, terminando a tour fotográfica junto à Sé, às 12h. Entre ruelas e becos e largos animados cheios de luz, serão trabalhados vários contrastes que pretendem captar o ambiente genuíno deste bairro lisboeta. É aconselhado aos participantes levarem lentes de grande-angular e até aos 50mm, idealmente com grande abertura. (€20 por pessoa - inscrições

aqui

).



Alfama

