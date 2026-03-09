Sábado – Pense por si

GPS

Victor Hugo Pontes e A Garota Não levam Manuel António Pina ao São João

Com canções originais de A Garota Não, a primeira encenação de Victor Hugo Pontes enquanto diretor artístico do Teatro Nacional portuense estreia-se esta quinta, dia 12. Que "Pina Colagem" é esta?

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas GPS
Victor Hugo Pontes e A Garota Não levam Manuel António Pina ao São João
Tiago Neto 09 de março de 2026 às 07:00
O espetáculo marca a estreia do novo diretor artístico no palco do São João
O espetáculo marca a estreia do novo diretor artístico no palco do São João José Caldeira

Entre a mentira que o teatro assume e a verdade em que o público decide acreditar, nasce um território onde as palavras de Manuel António Pina (1943-2012), jornalista, escritor e personalidade literária indissociável do Porto (cidade onde viveu toda a vida adulta), voltam a respirar. É nesse espaço de paradoxos que o encenador e coreógrafo Victor Hugo Pontes apresenta Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem, espetáculo músico-cénico que estreia no Teatro Nacional São João (TNSJ) esta quinta-feira, dia 12 - e se estende até 12 de abril - e que marca o primeiro impulso artístico do diretor da instituição.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Espetáculo músico Infância Teatro Manuel António Pina São João da Terra Nova Teatro Nacional São João Porto Teatro Rivoli
Artigos Relacionados
Menu shortcuts

Victor Hugo Pontes e A Garota Não levam Manuel António Pina ao São João