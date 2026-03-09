Victor Hugo Pontes e A Garota Não levam Manuel António Pina ao São João

O espetáculo marca a estreia do novo diretor artístico no palco do São JoãoJosé Caldeira
Entre a mentira que o teatro assume e a verdade em que o público decide acreditar, nasce um território onde as palavras de Manuel António Pina (1943-2012), jornalista, escritor e personalidade literária indissociável do Porto (cidade onde viveu toda a vida adulta), voltam a respirar. É nesse espaço de paradoxos que o encenador e coreógrafo Victor Hugo Pontes apresenta Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem, espetáculo músico-cénico que estreia no Teatro Nacional São João (TNSJ) esta quinta-feira, dia 12 - e se estende até 12 de abril - e que marca o primeiro impulso artístico do diretor da instituição.