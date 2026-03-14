Sábado – Pense por si

Teatro

"Veneno": Gonçalo Waddington, Carla Maciel e um reencontro com as sombras da dor

Na peça de Lot Venkemans, os atores regressam a um passado comum. João Lourenço encena, no Teatro Aberto, este texto sobre dor, perda e um antigo casal que se afastou. Estreia a 19 de março.

Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
'Veneno': Gonçalo Waddington, Carla Maciel e um reencontro com as sombras da dor
Tiago Neto 14 de março de 2026 às 08:00
Gonçalo Waddington e Carla Maciel são um ex-casal que se confronta com um passado comum
Gonçalo Waddington e Carla Maciel são um ex-casal que se confronta com um passado comum Filipe Figueiredo

Há certos reencontros que chegam tarde, como se o tempo precisasse de amadurecer aquilo que ficou suspenso. Frente a frente, duas pessoas procuram reconhecer no outro os vestígios de uma vida partilhada; as palavras que ficaram por dizer, as perguntas que nunca encontraram resposta, a estranha intimidade que resiste mesmo depois da separação.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Silêncio encenador Peça de teatro passado Vera San Payo de Lemos Teatro Aberto Gonçalo Waddington João Lourenço Carla Maciel Lot Vekemans
Artigos Relacionados
Menu shortcuts

"Veneno": Gonçalo Waddington, Carla Maciel e um reencontro com as sombras da dor