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Do clássico ao agora. Cinco peças para ver no Dia Mundial do Teatro

A data celebra-se esta sexta, 27 de março. Entre novas vozes da encenação e leituras renovadas de clássicos, destacamos cinco propostas em cena.

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Edição de 17 a 23 de março
Do clássico ao agora. Cinco peças para ver no Dia Mundial do Teatro
Tiago Neto 24 de março de 2026 às 23:00
Pedro Penim, diretor do Teatro Nacional D. Maria II, leva um texto de Camões a cena
Pedro Penim, diretor do Teatro Nacional D. Maria II, leva um texto de Camões a cena Filipe Ferreira/TNDMII

O teatro começa antes da primeira fala. No escuro da sala, no rumor da plateia que se aquieta, na respiração entre palco e público. Há qualquer coisa de antigo e de urgente neste encontro que atravessa séculos e continua a renovar-se a cada noite. Talvez seja esta a sua força: depender de corpos presentes, de vozes que se arriscam e de um público disposto a acreditar.  

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