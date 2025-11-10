Sábado – Pense por si

3 peças para ver, da dor à comédia

Um monólogo que parece, mas não é bem stand-up comedy, que chega do Brasil, Shakespeare recuperado para uma festa do Teatro Experimental de Cascais e uma performance exploratória são as estreias em agenda.

Gonçalo Correia 10 de novembro de 2025 às 07:00
Espetáculo Aftermyth de Noah Ramadan explora perda e futuro ambíguo no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa
Espetáculo Aftermyth de Noah Ramadan explora perda e futuro ambíguo no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa D.R.

No palco, a arte continua a ser o lugar onde o mundo se observa de frente, sem filtros, sem pressa, com a ferocidade que o teatro ainda permite. Neste mês de novembro há criações que, à sua própria maneira, voltam a colocar a palavra, o corpo e a memória no centro. São três espetáculos, em Lisboa, no Estoril e pelo País; coordenadas distintas, linguagens distintas, três palcos, três maneiras de dizer o nosso tempo, mesmo quando o tempo nos parece difícil de compreender.

