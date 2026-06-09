Nintendo anuncia remake de Zelda: Ocarina of Time

O remake do jogo clássico foi anunciado no Nintendo Direct. Há ainda novidades sobre Xenoblade e Kingdom Hearts.

Entre os principais destaques da Nintendo Direct esteve o remake de um dos jogos mais acarinhados de sempre: Zelda: Ocarina of Time, inicialmente desenvolvido para a Nintendo 64.

O primeiro teaser oficial, com pouco mais de um minuto, não revela muito além dos gráficos melhorados para a Nintendo Switch 2.

A Nintendo ainda não confirmou a data de lançamento de Zelda: Ocarina of Time Remake, mas afirmou que deverá chegar ainda este ano. A Nintendo fechou o evento dizendo que irá dar mais informações sobre o jogo no futuro.

Também foi anunciado durante a apresentação o regresso da série da Disney e Square Enix Kingdom Hears IV, um novo começo na série Xenoblade com Xenoblade Genesis e ainda atualizações para Pokémon Pokopia.

Sobre Kingdom Hearts, a Nintendo revela que Sora voltará a viajar até vários reinos, onde novas figuras se cruzam no seu caminho e novos poderes serão despertados. A Nintendo anunciou também uma compilação dos primeiros três títulos da Saga. "Junte-se ao Sora, ao Pato Donald e ao Pateta enquanto viajam por mundos da Disney e da Pixar para superar a escuridão recorrendo ao poder da Keyblade, tudo isto enquanto descobre as histórias e cria amizades com um elenco mágico de personagens", lê-se no comunicado. O jogo chega à Switch 2 a 8 de outubro.