Próximo jogo de God of War segue as aventuras da mulher de Kratos

Depois de cinco títulos a acompanhar as aventuras de Kratos, os estúdios Santa Monica trazem uma mulher para protagonista do próximo jogo da saga God of War: a história começa após a morte de Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus e vai seguir as suas aventuras num plano astral. God of War: Laufey foi anunciado esta quarta-feira nos State of Play.

Segundo a sinopse, a aventura de Faye (Laufey) começa depois de despertar inesperadamente numa terra desconhecida após o seu funeral. Já o jogo God of War, de 2018, começava com o funeral de Faye. "Para salvar aqueles que ama, a protagonista terá de lutar no reino do além dos deuses: o Everywhen. Neste novo e hostil cenário, irá cruzar-se com divindades impiedosas de várias mitologias, que competem ferozmente pelo poder num mundo repleto de magia perigosa", lê-se ainda na descrição da Sony.

David Jaffe, criador de God of War, demonstrou a sua desilusão com God of War: Laufey e o que representa para a saga, durante uma transmissão ao vivo. Além de criticar a direção escolhida e o quão afastada está do conceito original, Jaffe questionou a decisão de introduzir conceitos que parecem saídos "da Disney".

As críticas à nova personagem principal também ganharam eco nas redes sociais, com muitos utilizadores a lamentar que tenham optado por escolher uma mulher ou ser uma série que não segue Kratos. Os estúdios Santa Monica, na apresentação, explicaram que Faye foi sempre uma das personagens mais influentes da saga nórdica de God of War. "Como guerreira lendária e líder, deixou uma marca indelével nos Nove Reinos muito antes de cruzar o caminho de Kratos. God of War Laufey coloca Faye no centro da ação, explorando a humanidade, as qualidades e os defeitos da personagem para revelar a verdadeira heroína por detrás do mito."

Mas a par das críticas há os jogadores entusiasmados por encontrarem novas mitologias e seguir as histórias da poderosa guerreira que protegeu Kratos e Atréus.

O elenco contará com a atriz Deborah Ann Woll, que retoma o papel de Faye após a sua participação em God of War Ragnarök. A ela juntam-se Jack Quaid, no papel de Phranque, o curioso cubo cósmico, e Perlina Lau, que interpreta Rue, a guardiã da fita da espada apresentada durante a transmissão desta terça-feira..

Ainda não há data para lançamento do jogo que deverá chegar em excluisov para a PlayStation.