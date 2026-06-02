'007 First Light': há uma voz portuguesa no novo jogo de James Bond para a PlayStation 5

Lançado a 27 de maio para a PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows (PC), "007 First Light" conta com uma participação portuguesa: a atriz Raquel Cipriano dá voz a uma das personagens femininas do jogo da IO Interactive.

O novo 007 First Light, inspirado no universo de James Bond, foi desenvolvido pela empresa IO Interactive (Hitman) para a PlayStation 5 e há uma voz portuguesa no elenco: a atriz Raquel Cipriano é responsável por narrar a personagem Theresa Lorca, uma geneticista que está a desenvolver um projeto com algas absorvedoras de CO2 .

O jogo de ação e aventura foi lançado a 27 de maio, com o ator irlandês Patrick Gibson (Dexter: Original Sin) a dar voz ao agente secreto James Bond. "Com 007 First Light, propusemo-nos a homenagear o incrível legado de 007, criando ao mesmo tempo uma experiência de jogo de Bond sem igual. Este é um Bond que ainda está a encontrar o seu caminho (...) ", disse Hakan Abrak, CEO da IO Interactive, em comunicado. A versão para a Nintendo Switch 2 vai ser lançada ainda este ano.

Uma personagem criada há 70 anos

O agento secreto fictício, também conhecido pelo nome de código 007, foi criado em 1953 pelo escritor britânico Ian Fleming para o romance Casino Royale. James Bond chegou aos cinemas em 1962, com o lançamento de 007 Contra o Satânico Dr. No (Dr. No), e hoje existem mais de 20 filmes inspirados na personagem.

O ator Daniel Craig despediu-se oficialmente do papel depois de participar na longa-metragem 007: Sem Tempo Para Morrer (2021) e a Amazon MGM Studios, que assumiu o controlo criativo da saga em 2025, confirmou que está à procura do próximo James Bond. "A busca pelo próximo James Bond está em andamento. Embora não estejamos a planear comentar detalhes específicos durante o processo de seleção, estamos animados para partilhar mais notícias com os fãs de 007 assim que for o momento certo", disse a empresa em comunicado.

O Daily Mail apontou o ator britânico Callum Turner como uma possível escolha. "Tem andado a falar disso por todo o lado. O Callum é o novo Bond, está confirmado. Toda a gente no seu círculo fala disso. É o segredo mais mal guardado do momento", disse uma fonte, citada pelo tabloide britânico.