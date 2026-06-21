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Será esta uma impressora sustentável?

As impressoras HP Tank garantem que eliminam a dependência de tinteiros tradicionais

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Edição de 16 a 22 de junho
Será esta uma impressora sustentável?
Ângela Marques 21 de junho de 2026 às 08:00
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A HP Smart Tank 7005 está à venda no site da HP, Fnac e Worten - (€205,99)
A HP Smart Tank 7005 está à venda no site da HP, Fnac e Worten - (€205,99) DR

Arte rupestre para muitos, as impressoras ainda são um instrumento de trabalho válido, sobretudo neste pós-pandemia, quando o teletrabalho vive a sua melhor era. Anormalmente caras quando comparadas com outros acessórios do corredor “material escolar e de escritório”, elas nunca me seduziram especialmente. Até agora, quando fui confrontada com as impressoras multifunções (impressão, digitalização, cópia, ligação sem fios) HP Tank, que se gabavam de serem as mais independentes do mercado. Leu bem, independentes - no sentido em que não dependem de tinteiros tradicionais - e, se me pergunta, também no sentido em que se põem a trabalhar praticamente sozinhas.

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