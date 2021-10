No Sublime Comporta, celebra-se a modernidade da cozinha portuguesa com um jantar a dez mãos

O Sem Porta, restaurante do Sublime Comporta, vai ser o palco de um jantar a dez mãos, no sábado, 30 de outubro. Nuno Barros, Luís Gaspar, Ricardo Luz e Rodrigo Castelo são os convidados.

Há quase dois anos a chefiar a cozinha do restaurante do Sublime Comporta, Hélio Gonçalves quer consolidar o Sem Porta – o restaurante do hotel em Grândola – como um espaço aberto a todos. A pensar nessa vontade, o chef que passou pelo Belcanto (duas estrelas Michelin), em Lisboa, e que chefiou o Iggy’s (uma estrela Michelin), em Singapura, convida quatro chefs de vários pontos do País para um jantar no qual a gastronomia nacional moderna está em destaque.