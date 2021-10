Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Antes de a pandemia chegar, Sofia Dias e Vítor Roriz iam passar seis meses no TBA com uma residência a que deram o nome de Infiltração. O que seria "um processo de experimentação coletiva que juntaria a dupla de coreógrafos" acabou por ser adiado. É assim que surge Escala, a peça criada para seis intérpretes que contraria o habitual trabalho em dupla dos coreógrafos e que encerra o projeto Infiltração. "Pretende abranger a ideia de corpo coletivo/social que tem permanecido à margem do trabalho predominantemente em dueto desta dupla. Uma mudança de perspetiva que permite aprofundar lógicas de composição, tomar decisões que escapam aos processos internos do intérprete-autor e expandir para outros corpos aquilo a que relutantemente chamam vocabulário", lê-se numa descrição da peça. Em cena até 30 de outubro, às 19h30, os bilhetes têm o custo de €12 e os menores de 25 pagam €5. No TBA, em Lisboa.