Na baixa de Lisboa, há um restaurante onde se encontra a identidade nacional

Quem entrar pela primeira vez no Terroir, na Rua dos Fanqueiros, em Lisboa, não saberá que, em pouco mais de um ano, o restaurante de Erik Ibrahim e de Inês Santos se transformou por completo. Se era antes ao balcão que tudo acontecia e a partir do qual podíamos assistir à ação da cozinha num espaço complementado por um punhado de mesas, agora há uma ampla nova sala, com cozinha aberta contígua ao espaço original, para conhecer. Mas as novidades não se ficam por aí: Tiago Rosa é o novo chef do restaurante e traz uma visão em que se propõe valorizar o produto português sem o modificar demasiado.